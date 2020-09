"Handball ist eine der beliebtesten Sportarten im deutschsprachigen Raum. Daher freut es uns umso mehr, mit der EHF allen Fans ein noch breiteres Portfolio an Live-Sport anbieten zu können", sagte Thomas de Buhr, bei DAZN verantwortlich für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Meister THW Kiel und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt starten als deutsche Vertreter in der kommenden Woche in die neue Spielzeit der Champions League. Die Liga der besten Mannschaften Europas wird zur neuen Saison mit einem veränderten Modus und mit nur noch 16 statt bisher 28 Mannschaften ausgetragen. Höhepunkt bleibt das Final4-Turnier in Köln.