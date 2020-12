Dies ergaben entsprechende Untersuchungen. Der Rückraumspieler wird für den Rest der Saison ausfallen und verpasst damit auch die Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten.

Mannschaft in Isolation, Heimspiel verlegt: Zwei Coronafälle beim THW Kiel

"Tim war richtig gut in Form, explosiv und spielfreudig und kam nach seiner neunmonatigen Verletzungspause von Spiel zu Spiel zuletzt immer besser in Schwung und hatte entscheidenden Anteil an unseren Punktgewinnen", sagte Lemgos Geschäftsführer Jörg Zereike: "Seine erneute schwere Verletzung ist ein echter Schlag ins Kontor."