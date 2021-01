Dies teilte der dänische Verband mit, nachdem ein erster Befund durch einen weiteren Test am Freitag bestätigt wurde. Jakobsen sowie dessen Zimmerkollege Morten Olsen wurden sofort vom Rest des Teams isoliert.

Der Fall des dänischen Linksaußen ist binnen weniger Stunden der achte bekannt gewordene Coronafall von Spielern beim Mega-Turnier mit 32 Teams. Am Donnerstagabend hatte der Weltverband IHF über die positiven Testergebnisse von vier Spielern beim deutschen Gruppengegner Kap Verde informiert. Zudem wurden zwei slowenische und ein brasilianischer Akteur positiv getestet. Alle haben sich laut IHF umgehend in Isolation begeben.

Jakobsen darf am Auftaktspiel der Dänen gegen Bahrain am heutigen Freitag nicht teilnehmen. Sein Zimmerkollege Olsen muss laut den medizinischen Bestimmungen des Veranstalters ein negatives Testergebnis vorweisen, um am Spiel teilzunehmen und zur Mannschaft zurückzukehren.