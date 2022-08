Dies teilte sie am Dienstag auf Instagram mit. "Wir sind überglücklich, endlich mit euch teilen zu können, dass wir nächstes Jahr Eltern eines kleinen Mädchens werden", schrieb die 75-malige Nationalspielerin Eckerle, die seit 2021 beim Team Esbjerg in Dänemark unter Vertrag steht: "The best is yet to come..."

Eckerle gehört im DHB-Team seit Jahren zu den Leistungsträgerinnen und wurde 2020 zu Deutschlands Handballerin des Jahres gewählt. Die Europameisterschaft, die im November in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro stattfindet, dürfte die 26-Jährige verpassen.

"Ich freue mich sehr für Dinah und ihren Mann! Als Vater von zwei Kindern weiß ich, was für eine wunderschöne Reise jetzt auf die werdenden Eltern wartet. Dafür wünsche ich beiden von Herzen alles Gute!", sagte Bundestrainer Markus Gaugisch via Verbandsmitteilung in den Sozialen Medien.

