Der 24-Jährige verlängerte vor dem 28:23-Erfolg gegen die Füchse Berlin bis 2026 beim Champions-League-Teilnehmer. "Für mich war nach den Gesprächen sofort klar, dass ich gerne bei der SG bleiben möchte", sagte Golla, der seit 2018 in Flensburg spielt.

Trainer Maik Machulla lobte den "echten Vollprofi" Golla in den höchsten Tönen: "Für mich gehört er zu den besten Kreisläufern der Welt und auch in der Nationalmannschaft hat er sich zu einem Stammspieler und Führungsspieler entwickelt." Am vergangenen Freitag hatte Golla die DHB-Auswahl gegen Portugal (30:28) erstmals als Kapitän angeführt, er hat die Nachfolge von Uwe Gensheimer angetreten.

