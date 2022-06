Allendorf, der als Linksaußen bis zur abgelaufenen Saison insgesamt zwölf Jahre das Trikot der Nordhessen trug, tritt seine Stelle am Freitag an.

Im Zuge der Maßnahme gibt Axel Geerken, der bislang als Vorstand in Personalunion auch die sportliche Leitung innehatte, den Großteil dieser Zuständigkeit an Allendorf ab. Der 35-Jährige war während der letzten Monate als Spieler bereits in der Geschäftsstelle tätig.

Ad

Handball Handball: Vardar Skopje vom Europapokal ausgeschlossen VOR EINER STUNDE

"Zu seinen zentralen Aufgaben gehört ? in enger Abstimmung mit unserem Trainer Roberto Garcia Parrondo ? die Planung und Zusammenstellung des Profi- und Anschlusskaders. Darüber hinaus wird Michael für die Spieler erster Ansprechpartner in allen Belangen sein, die über den reinen Sportbetrieb hinaus gemanagt werden müssen", sagte Geerken.

Handball "Wir müssen diesen Weg noch einmal gehen" VOR EINER STUNDE