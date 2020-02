Olympia-Quali der Handballer live im Fernsehen

ARD und ZDF zeigen die drei Spiele der Mannschaft des neuen Bundestrainers Alfred Gislason beim Vier-Länder-Turnier in der Berliner Max-Schmeling-Halle (17. bis 19. April) live.

Das Auftaktspiel gegen Rekord-Europameister Schweden am Freitag, 17. April um 17.15 Uhr, und die zweite Partie gegen den EM-Vierten Slowenien (Samstag, 18. April, 17.15 Uhr) werden im ZDF zu sehen sein. Den Turnier-Abschluss gegen Algerien am Sonntag (19. April, 15.45 Uhr) zeigt das Erste. Nur die ersten beiden Mannschaften sichern sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio.

Das einzige Testspiel auf dem Weg zur Olympia-Quali gegen die Niederlande, das zudem das erste von Neu-Bundestrainer Gislason ist, wird am Freitag, 13. März, um 18 Uhr von der ARD übertragen.