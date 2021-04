Publiziert 01/04/2021 Am 08:56 GMT | Update 01/04/2021 Am 09:38 GMT

Die besten vier Mannschaften der beiden Parallelstaffeln qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Bob Hanning, Vizepräsident des Deutschen Handballbundes(DHB), zeigte sich zufrieden. "Ich hatte auf eine so starke Gruppe gehofft", sagte der 53-Jährige: "Unser Weg zu einer Medaille ist so vielleicht einfacher."

Gislason sieht die deutsche Gruppe "einen Hauch stärker", wie der Isländer in einer ersten Einschätzung sagte: "Zu Norwegen, Frankreich und Spanien muss man nicht viel sagen - wir haben sehr etablierte Mannschaften als Gegner", sagte Gislason:

"Dass wir Spanien im Auftaktspiel haben, ist fast egal. Wir nehmen es so, wie es kommt, und freuen uns auf die Aufgabe."

Olympia-Auslosung: Neuauflage des WM-Finals

In der Gruppe B messen sich der amtierende Olympiasieger Dänemark, Schweden, Portugal, Japan, Ägypten und Bahrain. Start des Turniers ist am 24. Juli, die Medaillenspiele finden am 7. August statt.

Die Partien werden im Yoyogi National Stadium in Tokio ausgetragen. Bei den Olympischen Spiel in Rio 2016 hatte Deutschland die Bronzemedaille gewonnen.

Die deutsche Mannschaft hatte im März beim Qualifikationsturnier in Berlin souverän ihr Ticket gelöst. Die Weltmeisterschaft in Ägypten im Januar hatte die DHB-Auswahl personell gebeutelt auf einem historisch schlechten zwölften Platz beendet.

Ansage von Hanning: "Fahren nicht nach Tokio, um Zweiter zu werden"

