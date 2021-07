Nach der ganz knappen Auftaktniederlage gegen Spanien und dem Sieg gegen Argentinien erwartet die deutschen Handballer am Mittwoch, 28. Juli wieder ein echter Kracher. Um 14:30 Uhr kommt es im Yoyogi National Stadium zum Duell mit dem zweimaligen Olympiasieger Frankreich.

Zudem gibt es alle Wettbewerbe auch im Livestream bei Eurosport auf Joyn.

Die Franzosen gehen als Tabellenführer in diese Partie, nachdem sie ihre ersten beiden Vorrundenspiele gewonnen haben. Allerdings hatten sie mit Brasilien und Argentinien auch die vermeintlich leichtesten Gegner der Gruppe A. Für die Franzosen ist die Partie gegen die Mannschaft von Alfred Gislason also der erste große Härtetest in Tokio.

Die deutsche Mannschaft ging als Gruppendritter in diesen Spieltag, durch den Sieg der Norweger gegen Argentinien heute Morgen ist sie nun vorerst auf Rang vier abgerutscht und steht demnach unter Druck.

Eurosport.de begleitet die Partie für euch ab 14:30 Uhr hier im Liveticker:

Frankreich - Deutschland 0:0

11:35 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker auf Eurosport.de. Die deutschen Handballer bekommen es heute mit dem zweimaligen Olympiasieger Frankreich um Superstar Nikola Karabatic zu tun. Mit einem Sieg würde die DHB-Auswahl einen wichtigen Schritt Richtung Viertelfinale machen. Spielbeginn ist um 14:30 Uhr. Jonas Klinke wird euch durch die Begegnung begleiten.

