Handball

Olympia 2021 - Kentin Mahé zaubert mit Dreher gegen Deutschland: "Klasse gespielt!"

Wunderschöne Aktion vom Franzosen Kentin Mahé im Gruppenspiel gegen Deutschland: Der 30-Jährige wird von Dika Mem am Kreis bedient und legt den Ball anschließend sehenswert per Dreher an Andreas Wolff vorbei ins Tor. Damit bringt er Frankreich in der 55. Minute mit 28:27 in Führung. Am Ende schlagen die Franzosen Deutschland 30:29.

00:00:34, vor 3 Stunden