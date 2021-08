Handball

Handball-Jungs stürmen ins Viertelfinale

Die deutsche Handball-Mannschaft steht nach einem 29:25 gegen Brasilien im Viertelfinale des Olympia-Turniers. Nach einer etwas wackeligen Anfangsphase, in der sich das DHB-Team schwer tat, war der Sieg aber am Ende dank einer Leistungssteigerung verdient. Besonders die Torhüter Johannes Bitter und Andreas Wolff hielten überragend. Der Medaillen-Traum geht also weiter. Die Highlights im Video.

00:01:39, vor 35 Minuten