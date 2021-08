Im zweiten Halbfinale des olympischen Handball-Männerturniers am 5. August ab 14:00 Uhr spielen Spanien und Dänemark um das zweite Halbfinalticket. Dabei treffen der aktuelle Weltmeister Dänemark und der amtierende Europameister Spanien im Yoyogi National Stadium aufeinander.

Die Spanier erreichten das Halbfinale durch einen knappen 34:33-Halbfinalsieg gegen Schweden . Die erfahrene Mannschaft von Trainer Jordi Ribera ist bei diesem Turnier der König der engen Spiele. In der Gruppenphase wurden schon Deutschland und Norwegen jeweils mit 28:27 besiegt. Nur gegen Frankreich kassierten die Iberer eine Niederlage (31:36).

Dänemark ist der große Favorit auf die Goldmedaille. Im Viertelfinale wurde Norwegen dank einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit deutlich mit 31:25 besiegt . In der Vorrunde gewannen die Dänen alle Spiele bis auf das Duell mit Schweden (30:33) deutlich.

Für die Spanier ist es das wohl letzte große Turnier der Goldenen Generation um Raúl Entrerríos und Viran Morros. Die Olympischen Spiele 2016 in Rio verpasste das Team. Danach schwor sich die Mannschaft, in annähernd dieser Konstellation bis zu den Spielen von Tokio zusammenzubleiben. Bei einem Sieg würde Spanien erstmals überhaupt ein olympisches Männer-Halbfinale erreichen.

Eurosport begleitet die Partie Spanien gegen Dänemark im Liveticker.

Spanien - Dänemark 6:10

21. Minute: Landin wird mehr und mehr zum Alptraum der Spanier. Maqueda wirft aus dem Rückraum aus einer schwierigen Position. Landin hält ohne Probleme. Nach einer Parade von Perez de Vargas wirft der Spanier Sanchez-Migallon vom Sechsmeter frei an die Latte. Kurz danach trifft Gidsel nach einer starken Einzelaktion zum 10:6 für Dänemark.

19. Minute: Nach einer vergebenen Chance von Svan trifft zunächst Fernandez. Dann erobern die Spanier den Ball, scheitern aber an einer starken Landin-Parade. Garcia verwirft im Anschluss ebenfalls. Das Problem der Spanier ist hauptsächlich die Wurfeffizienz.

17. Minute: Jetzt hat Spanien Probleme. Holm spielt Magnus Landin auf Linksaußen frei und der trifft aus großem Winkel sicher. Danach nimmt Spaniens Trainer Ribera eine Auszeit. Danach versucht Entrerrios ein Kreisanspiel, verliert den Ball aber.

15. Minute: Die Partie bleibt ausgeglichen. Dänemark hat Kreisläufer Figueras gar nicht auf dem Schirm, der wird freigespielt und trifft sicher. Auf der Gegenseite erzielt Hansen die erneute Führung. Es geht in hohem Tempo hin und her. Landin hält nach der Schnellen Mitte von Spanien gegen Rechtsaußen Solé. So kann Toft Hansen auf 7:5 erhöhen.

13. Minute: Die erste starke Szene von Dujshebaev. Mit einem starken Schlagwurf aus der Distanz trifft er zum 4:4-Ausgleich. Nach einer Landin-Parade verwandelt Svan einen Tempogegenstoß sicher.

11. Minute: Schwache Phase von Dänemark aktuell. Im nächsten Angriff scheitern sie an Perez de Vargas. Auf der Gegenseite hält Landin ebenfalls einen freien Wurf gegen den Kreisläufer Figueras. Holm setzt sich im Zweikampf stark durch und trifft zum 4:3.

9. Minute: Keine gute Sequenz für Saugstrup. In der Abwehr geht er Kreisläufer Figueras zu hart an und kassiert eine Zeitstrafe. In Überzahl ist Figueras frei und verkürzt den Rückstand. Kurz danach trifft Sarmiento zum 3:3-Ausgleich aus dem Rückraum.

7. Minute: Nach einem verwandelten Siebenmeter von Hansen wird der eingelaufene Solé angespielt. Der Pass ist aber zu unpräzise. Dänemark ist wieder in Ballbesitz und spielt Kreisläufer Saugstrup frei. Dessen Wurf hält Perez de Vargas sensationell.

5. Minute: Es ist bislang ein Spiel, das von den Abwehrreihen geprägt ist. Beide Teams gehen aggressiv in die Zweikämpfe und treten früh heraus, um Distanzwürfe zu unterbinden.

3. Minute: In den Angriffen danach kommen beide Teams nicht zum Torerfolg. Spanien verliert einen Ball wegen Stürmerfoul, Perez de Vargas hält einen Wurf von Linksaußen stark.

1. Minute: Anpfiff in Tokio. Dänemark hat Anwurf und beginnt mit einem Tor aus dem Rückraum von Hansen.

13:53 Uhr: Wer folgt Frankreich ins Olympia-Finale? Die Mannschaften laufen in die Halle ein. In wenigen Minuten beginnt das Spiel.

13:30 Uhr: Herzlich Willkommen zum Liveticker auf Eurosport.de. Im zweiten Halbfinale ab 14:00 Uhr kommt es zum Gigantenduell zwischen Spanien und Dänemark. Ich bin Christian Missy und ich begleite für Euch das Spiel. Viel Spaß.

