Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet das Abenteuer Olympia einen Tag nach der Eröffnungsfeier. Im ersten Spiel trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf den Medaillenkandidaten Spanien. Das DHB-Team befindet sich in der Gruppe A des olympischen Handballturniers. Neben Deutschland und Spanien befinden sich noch Frankreich, Norwegen, Brasilien und Argentinien in dieser Gruppe. Die ersten vier Teams erreichen das Viertelfinale - für das Team um Kapitän Uwe Gensheimer wären zwei Punkte im Auftaktspiel deswegen sehr wichtig.

Das olympische Handballturnier findet in der Halle Kokuritsu Yoyogi Kyogijo statt, die 12.000 Zuschauer fasst. Bis zum 8. August werden hier das Männer- und das Frauenturnier ausgetragen. Titelverteidiger bei den Männern ist Dänemark. 2016 in Rio gewannen die Dänen im Finale mit 28:26 gegen Frankreich. Deutschland sicherte sich nach der 28:29-Halbfinalniederlage gegen die Franzosen im Spiel um Platz drei durch einen 31:25-Sieg gegen Polen die Bronzemedaille.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich für Olympia 2021 in Tokio durch den zweiten Platz im Qualifikationsturnier Mitte März qualifiziert. Nach einem Unentschieden und zwei Siegen landete das DHB-Team hinter Schweden und sicherte sich so das Ticket für Olympia in Tokio. Spanien hat sich als Sieger der Europameisterschaft 2020 für Olympia qualifiziert.

Das Duell Deutschland gegen Spanien hat eine große Geschichte. In den letzten sieben großen Turnieren (WM 2021, EM 2020, WM 2019, EM 2018, WM 2017, EM 2016, Olympia 2016) trafen die beiden Handball-Großmächte sechsmal aufeinander. Vier Spiele davon gewannen die Spanier, Deutschland siegte im EM-Finale 2016 und in der Hauptrunde der Weltmeisterschaft 2019.

Deutschland - Spanien 13:12

Halbzeit: Zu Beginn des Spiels hatten beide Mannschaften Probleme im defensiven Zweikampfverhalten, weswegen die erste Halbzeit torreich begann. Mit der Zeit stabilisierten sich aber beide Mannschaften, die Deutschen sind gut vorbereitet auf die offensive Verteidigung der Spanier und kommen immer wieder in gute Wurfpositionen. Wäre die Chancenverwertung besser, hätte das DHB-Team deutlicher führen können. Allerdings entschärfte auch DHB-Keeper Bitter einige Chancen des Gegners.

30. Minute: Kurz vor der Pause ist Juri Knorr im Spiel. Der Rückraumspieler trifft auch direkt zum 13:12, nachdem sein Gegenspieler beinahe den Pass abgefangen hätte. Bis zur Halbzeitpause passiert nichts mehr. Deutschland geht mit einer knappen 13:12-Führung in die Kabine.

29. Minute: Nach einem ganz starken Kreisanspiel von Häfner trifft Golla zum 12:11 für Deutschland. In der Abwehr kassiert der Flensburger aber eine Zeitstrafe. Spanien nutzt die Überzahl und trifft zum Ausgleich.

27. Minute: Bitter hält einen Distanzwurf der Spanier. Der deutsche Torwart ist gut im Spiel, die 6:0-Abwehr vor ihm funktioniert gut. Auf der anderen Seite verpasst es Deutschland aber, wieder in Führung zu gehen.

25. Minute: Bundestrainer Alfred Gislason nimmt eine Auszeit.

24. Minute: Spanien ist jetzt besser im Spiel. Maqueda erobert den Ball in der Abwehr, läuft den Tempogegenstoß mit und trifft sicher zum 10:10-Ausgleich. Das DHB-Team kommt aber zurück. Der Innenblock erobert den Ball, Gensheimer verwandelt den Gegenstoß zum 11:10.

22. Minute: Der spanische Torwart Vargas fängt außerhalb des Sechsmeters einen langen Pass von Bitter ab. Seinen Pass verwandelt Gomez von Rechtsaußen zum 8:10. Weil Deutschland auch danach nicht trifft, kann Garcia nach einem starken Durchbruch zum 9:10 verkürzen.

20. Minute: Maqueda fängt einen Abpraller, nachdem Bitter gehalten hat, und trifft zum 7:9. Deutschland stellt im Ballbesitz aber den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her.

18. Minute: Pekeler verwandelt den nächsten starken Pass von Weber. Auf der anderen Seite hält Bitter einen Heber. Weber bedient im Angriff den eingelaufenen Kastening stark. Der trifft zum 9:6 - und Spanien nimmt eine Auszeit.

16. Minute: Die deutsche Mannschaft erwischt eine gute Phase und dreht das Spiel. Dabei profitiert das DHB-Team davon, dass die Spanier zwei Situationen wegen Übertreten abgepfiffen bekommen. Zudem wirft der spanische Torwart Vargas über das ganze Feld auf das leere Tor - verfehlt das Gehäuse aber knapp.

14. Minute: Die Anfangsphase ist von vielen Offensivaktionen geprägt. Drux trifft zum Ausgleich.

12. Minute: Beide Teams haben bislang in der Abwehr Probleme, Zugriff in den Zweikämpfen zu bekommen. Nach einer Kreuzung hat Gurbindo viel Platz und trifft problemlos zum 5:4. Drux wirft im deutschen Angriff knapp über die Latte.

10. Minute: Die Achse Weber-Pekeler funktioniert. Der Kieler verwandelt das nächste gute Anspiel des Neu-Magdeburgers. Auf der anderen Seite trifft Spanien zur erneuten Führung.

8. Minute: Im Angriff ist die Spielanlage der deutschen Mannschaft gut, es hapert aber an der Chancenverwertung. Pekeler verwandelt ein Kreisanspiel von Weber spektakulär mit dem Rücken zum Tor. Außerdem zieht er eine Zwei-Minuten-Strafe. Gute Szene des Kielers.

6. Minute: Weber geht mit Dynamik in die Abwehr und spielt Pekeler zentral am Sechsmeter frei. Der holt einen Siebenmeter heraus. Schiller tritt an, verwirft aber und vergibt so die Chance auf den Ausgleich.

4. Minute: Nach dem Tor von Figueras spielt Drux mit einem starken Pass Gensheimer auf Linksaußen frei. Der hat viel Platz, wirft aber nur an die Latte.

2. Minute: Das erste Tor der Partie erzielt Gomez durch einen verwandelten Siebenmeter. Die Spanier beginnen mit ihrer starken, sehr offensiv ausgerichteten Abwehr. Weber trifft mit einem Rückraumwurf zum Ausgleich.

Anwurf: Die deutsche Nationalmannschaft beginnt mit Jogi Bitter im Tor, Timo Kastening und Uwe Gensheimer auf den Außenpositionen, Hendrik Pekeler am Kreis sowie Steffen Weinhold, Paul Drux und Philipp Weber im Rückraum. Weber wird in der Abwehr für Golla ausgewechselt.

9:05 Uhr: Die Mannschaften befinden sich in der Halle und werden einzeln vorgestellt. In wenigen Augenblick beginnt das olympische Handballturnier.

9:00 Uhr: Herzlich Willkommen zum Liveticker auf Eurosport.de. Um 9.15 Uhr treffen Deutschland und Spanien in ihrem Olympia-Auftaktspiel aufeinander. Ich bin Christian Missy und ich begleite für euch die Partie. Viel Spaß.

