Am 24. Juli starten die ersten Vorrundenspiele des Olympischen Handballturniers der Männer. Das Finale wird am 7. August ausgetragen.

Insgsamt zwölf Teams haben sich für Tokio qualifiziert. Die Mannschaften sind in zwei Sechsergruppen aufgeteilt, die Top vier jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale.

Die deutsche Mannschaft hat als Zweitplatzierter des Qualifikationsturniers von Berlin den Sprung nach Japan geschafft. Die Mannschaft befindet sich in Gruppe A.

Deutschland trifft in seiner Gruppe auf Norwegen, Frankreich, Brasilien, Spanien und Argentinien. In Gruppe B sind Dänemark, Schweden, Portugal, Japan, Ägypten und Bahrain.

Olympia 2021: Olympisches Handballturnier live im TV

Das olympische Handballturnier wird im Rahmen der Olympia-Übertragung aus Tokio live im TV bei Eurosport sowie ARD und ZDF übertragen. Am Eurosport-Mikrofon ist Pascal Hens als Experte im Einsatz.

Olympia 2021 in Tokio: Handball im Livestream

Eurosport und Joyn bieten jeweils acht kostenlose und kommentierte Streams zum Geschehen in Tokio an. Zudem gibt es bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player insgesamt bis zu 27 unkommentierte Streams

Olympia 2021: Handball-Turnier im Liveticker

Eurosport.de berichtet täglich ab Mitternacht im Liveticker von den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Hier gibt es auch alle Informationen zum Handballturnier.

Olympia 2021 - Handball: Spielplan

Angaben in MESZ

Gruppe A:

24.07.2021, 02:00 Uhr: Norwegen - Brasilien

Norwegen - Brasilien 24.07.2021, 04:00 Uhr: Frankreich - Argentinien

Frankreich - Argentinien 24.07.2021, 09:15 Uhr: Deutschland - Spanien

- Spanien 26.07.2021, 02:00 Uhr: Brasilien - Frankreich

Brasilien - Frankreich 26.07.2021, 04:00 Uhr: Argentinien - Deutschland

Argentinien - 26.07.2021, 09:15 Uhr: Spanien - Norwegen

Spanien - Norwegen 28.07.2021, 09:15 Uhr: Norwegen - Argentinien

Norwegen - Argentinien 28.07.2021, 12:30 Uhr: Brasilien - Spanien

Brasilien - Spanien 28.07.2021, 14:30 Uhr: Frankreich - Deutschland

Frankreich - 30.07.2021, 02:00 Uhr: Argentinien - Brasilien

Argentinien - Brasilien 30.07.2021, 07:15 Uhr: Frankreich - Spanien

Frankreich - Spanien 30.07.2021, 14:30 Uhr: Deutschland - Norwegen

- Norwegen 01.08.2021, 07:15 Uhr: Spanien - Argentinien

Spanien - Argentinien 01.08.2021, 09:15 Uhr: Norwegen - Frankreich

Norwegen - Frankreich 01.08.2021, 12:30 Uhr: Deutschland - Brasilien

Gruppe B:

24.07.2021, 07:15 Uhr: Schweden - Bahrain

Schweden - Bahrain 24.07.2021, 12:30 Uhr: Portugal - Ägypten

Portugal - Ägypten 24.07.2021, 14:30 Uhr: Dänemark - Japan

Dänemark - Japan 26.07.2021, 07:15 Uhr: Ägypten - Dänemark

Ägypten - Dänemark 26.07.2021, 12:30 Uhr: Bahrain - Portugal

Bahrain - Portugal 26.07.2021, 14:30 Uhr: Japan - Schweden

Japan - Schweden 28.07.2021, 02:00 Uhr: Dänemark - Bahrain

Dänemark - Bahrain 28.07.2021, 04:00 Uhr: Schweden - Portugal

Schweden - Portugal 28.07.2021, 07:15 Uhr: Japan - Ägypten

Japan - Ägypten 30.07.2021, 04:00 Uhr: Bahrain - Japan

Bahrain - Japan 30.07.2021, 09:15 Uhr: Schweden - Ägypten

Schweden - Ägypten 30.07.2021, 12:30 Uhr: Portugal - Dänemark

Portugal - Dänemark 01.08.2021, 02:00 Uhr: Portugal - Japan

Portugal - Japan 01.08.2021, 04:00 Uhr: Ägypten - Bahrain

Ägypten - Bahrain 01.08.2021, 14:30 Uhr: Dänemark - Schweden

Die Viertelfinalspiele finden am 3. August statt, die Halbfinals am 5. August und das Spiel um Platz 3 sowie das Endspiel am 7. August. Die genauen Ansetzungen stehen erst nach Abschluss der Vorrunde fest.

