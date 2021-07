Handball

Olympia 2021: DHB-Team muss knappe Auftaktniederlage gegen Europameister Spanien einstecken

Das DHB-Team hat beim Olympischen Handballturnier zum Auftakt eine Niederlage einstecken müssen. Gegen Europameister Spanien zog das Team von Trainer Alfred Gislason nach großem Kampf am Ende mit 27:28 (13:12) den Kürzeren. Deutschland war von Beginn an auf Augenhöhe, verpasste es aber sich in der Schlussphase zumindest mit einem Punkt zu belohnen. Die Highlights des Spiels im Video.

00:01:07, vor einer Stunde