Handball

Olympia 2021: Johannes Bitter pariert glänzend gegen Spanien und hält Deutschland im Spiel

Deutschland startet ins olympische Handball-Turnier. Zwölf Nationen sind in Tokio dabei, die sich in zwei Sechser-Gruppen aufteilen. Das deutsche Team löste erst im März das Olympia-Ticket beim Qualifikationsturnier in Berlin. Nach einem enttäuschenden zwölften Platz bei der WM in Ägypten will die Mannschaft in Tokio eine Medaille holen. Zum Auftakt geht es gegen Spanien.

00:02:43, vor einer Stunde