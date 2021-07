Handball

Olympia 2021 - Top 5: Deutschland gegen Spanien - die besten Szenen im Video

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist in die Olympischen Spiele 2020 in Tokio eingestiegen. Im ersten Gruppenspiel gegen die spanische Auswahl verlor Deutschland zwar mit 27:28, sorgte aber für reichlich Highlights in der Partie. Besonders Kreisläufer Hendrik Pekeler erzielte zwei Tore auf äußerst sehenswerte Art und Weise.

00:01:32, vor 12 Minuten