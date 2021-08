Handball

Olympia 2021 - Handball: Spanien ringt Ägypten in einem Krimi um Bronze in Tokio nieder

Die spanischen Handballer haben sich beim olympischen Turnier in Tokio im Spiel um Platz drei die Bronzemedaille gesichert. In einer torreichen Partie setzte sich der zweimalige Europameister 33:31 (19:16) gegen Ägypten durch und holte zum vierten Mal Platz drei bei Olympischen Spielen. Die Entscheidung fiel erst in der letzten Spielminute. Die Highlights der Partie im Video.

00:03:07, vor 7 Stunden