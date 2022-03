Bundestrainer Alfred Gislason habe nach dem Rücktritt von Patrick Wiencek bei ihm angerufen, sagte der Profi des THW Kiel den Kieler Nachrichten. Aber er "bleibe dabei, dass ich erst einmal pausiere", sagte der 30-Jährige.

Er halte "den eingeschlagenen Weg, junge Spieler auf ein internationales Niveau zu heben, auch für richtig", sagte Pekeler: "Da ist viel Talent vorhanden."

Die Aussage trifft auch auf Julian Köster zu, der bei der EM im Januar erste Glanzlichter setzte und sein Niveau weiter anheben will. "Langfristig will ich im Innenblock spielen - egal, ob im Heimatverein oder in der Nationalmannschaft", sagte der Zweitliga-Profi des VfL Gummersbach an seinem 22. Geburtstag. Gerade in der Abwehr muss sich das Team von Gislason neu aufstellen.

Es sei aber auch klar, dass es noch Zeit brauchen werde, bis er auf dem Level von Wiencek oder Pekeler sei, fügte Köster an: "Wenn ich es überhaupt auf diesen Stand schaffe." Dafür arbeite er jeden Tag hart, fügte der Hüne an.

Er bereitet sich aktuell mit der Nationalmannschaft in Kamen-Kaiserau auf die Länderspiele gegen Ungarn am Samstag (16.15 Uhr) in Gummersbach und am Sonntag (17.15 Uhr/jeweils Sport1) in Kassel vor.

