Gespielt wird die Runde der letzten 16 voraussichtlich am 14. und 15. Dezember.

Insgesamt sind noch 13 Erstligisten und drei Teams aus der 2. Liga im Wettbewerb. Ein Zweitligist wird auf jeden Fall ins Viertelfinale einziehen, denn der VfL Gummersbach trifft auf die HSG Nordhorn-Lingen. Das Final-Four-Turnier der letzten vier Teams um den DHB-Pokal findet am 23./24. April 2022 in Hamburg statt. - Die Partien in der Übersicht:

GWD Minden - Frisch Auf Göppingen

Rhein-Neckar Löwen - TVB Stuttgart

HC Erlangen - HSG Wetzlar

TBV Lemgo Lippe - Füchse Berlin

ASV Hamm-Westfalen - SC Magdeburg

TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel

MT Melsungen - Bergischer

HC VfL Gummersbach - HSG Nordhorn-Lingen

