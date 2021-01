Die Bedeutung der Partie im ägyptischen Gizeh speist sich vor allem aus dem WM-Modus. Alle Mannschaften nehmen die in der Vorrunde erspielten Punkte gegen die weiteren Hauptrunden-Teilnehmer mit in die nächste Turnierphase. Will das deutsche Team also mit der Maximalausbeute in den Kampf um das angestrebte Viertelfinal-Ticket gehen, muss ein weiterer Sieg her. Doch Gislason warnt davor, den Gegner zu unterschätzen.