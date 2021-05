Publiziert 06/05/2021 Am 09:57 GMT | Update 06/05/2021 Am 09:57 GMT

Der 24-Jährige hat sich während der Länderspielwoche im Einsatz für die französische Handball-Nationalmannschaft eine Muskelverletzung zugezogen. Wie lange er ausfällt, ist nicht abzusehen. Ebenso wenig, ob er im Final Four der European League in eigener Halle dabei sein kann. Dort treffen die Löwen als Gastgeber am 22. Mai im Halbfinale auf die Füchse Berlin.

"Romains Ausfall trifft uns natürlich hart. Er hat zuletzt aufsteigende Form gezeigt und kann, wie er in Lemgo gezeigt hat, eine Alternative für den Mittelblock sein", sagte Löwen-Trainer Martin Schwalb. Zu der Verletzung kam es im abschließenden Gruppenspiel der EM-Qualifikation, in dem Frankreich sich deutlich gegen Griechenland durchsetzte.

