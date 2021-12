Der deutsche Handball-Rekordmeister besiegte HC Vardar Skopje am neunten Spieltag mit 32:30 (18:16) und kletterte auf Rang zwei der Vorrundengruppe A. Damit haben die Kieler wieder alle Chancen auf den direkten Einzug in die Runde der letzten Acht.

Bester THW-Torschütze gegen das Spitzenteam aus Nordmazedonien war Superstar Sander Sagosen mit acht Treffern. Den Grundstein für den sechsten Erfolg im neunten Königsklassen-Spiel setzte die Mannschaft von Trainer Filip Jicha, die in der vergangenen Woche noch in Aalborg verloren hatte, mit einem starken Zwischenspurt nach der Pause, als die Zebras mit einem 5:0-Lauf bis auf 26:19 davonzogen.

Ad

WM Perfekter WM-Start: DHB-Frauen mit klaren Sieg gegen Tschechien VOR 4 STUNDEN

Die beiden besten Mannschaften jeder Achtergruppe qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Teams auf den Plätzen drei bis sechs müssen in die Play-offs. Im nächsten Champions-League-Spiel treten die Kieler am 9. Dezember (20.45 Uhr/DAZN) beim ungarischen Meister Pick Szeged an.

Handball Berlin vorerst ohne Michalczik VOR 9 STUNDEN