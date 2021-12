Das DHB-Team von Bundestrainer Henk Groener setzte sich am Freitagnachmittag im zweiten Hauptrundenspiel in Granollers mit 37:28 (19:16) gegen Asienmeister Südkorea durch und wahrte seine makellose Turnierbilanz.

Die beiden Kapitäninnen Emily Bölk und Alina Grijseels waren beim fünften Sieg im fünften WM-Spiel vor 70 Zuschauern die erfolgreichsten Werferinnen für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Beide trafen je acht Mal. Im Duell mit Turniermitfavorit Dänemark beim Hauptrundenfinale am Sonntag (20.30 Uhr/sportdeutschland.TV) kann die deutsche Mannschaft den Gruppensieg perfekt machen.

Für Deutschland ist es die erste Teilnahme an einem WM-Viertelfinale seit acht Jahren. Zum Auftakt der Hauptrunde hatte sich das Groener-Team am Mittwoch mühelos 29:18 gegen Außenseiter Republik Kongo durchgesetzt. Mögliche Gegner in der Runde der letzten Acht sind am kommenden Dienstag Gastgeber Spanien, Süd- und Zentralamerikameister Brasilien und Kroatien.

