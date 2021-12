Das DHB-Team von Bundestrainer Henk Groener sicherte sich am Montagabend in Lliria durch ein 25:24 (14:9) gegen den Olympia-Siebten Ungarn den Gruppensieg und nimmt damit die optimale Ausbeute von 4:0 Punkten in die Hauptrunde mit.

Meike Schmelzer und Julia Maidhof waren vor rund 850 Zuschauern mit je fünf Treffern die erfolgreichste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die dank der Siege gegen Tschechien (31:21) und die Slowakei (36:22) bereits zuvor den Einzug in die zweite Turnierphase perfekt gemacht hatte.

Im Kampf ums Viertelfinale sind am Mittwoch Außenseiter Republik Kongo (0:4 Punkte), am Freitag Asienmeister Südkorea (2:2) und Sonntag Rekordeuropameister Dänemark (4:0) die deutschen Gegner. Die besten zwei Teams der vier Hauptrunden-Gruppen ziehen in die K.o.-Phase des XXL-Turniers mit 32 Teams ein.

