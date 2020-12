"Es war ja eh klar, dass wir gegen Kroatien gewinnen müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Das bleibt nach wie vor der Fall", sagte der Bundestrainer der deutschen Handballerinnen nach dem 27:28 (15:14) gegen die Niederlande am Montagabend.

Er hat recht: Gewinnt die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) den Hauptrunden-Showdown im dänischen Kolding gegen Kroatien am Dienstag (18.15 Uhr/sportdeutschland.TV) mit zwei oder mehr Toren Unterschied, ist ihr das Ticket für das EM-Halbfinale sicher. Ebenfalls möglich sind noch die Teilnahme am Spiel um Platz 5 in Herning sowie das Ausscheiden.