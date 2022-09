Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla gewann das Qualifikations-Hinspiel der zweiten Runde in Polen bei MMTS Kwidzyn mühelos mit 39:25 (21:12).

Im direkten Bundesliga-Duell zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TBV Lemgo Lippe hingegen fiel noch keine Vorentscheidung. Die Schwaben setzten sich vor eigenem Publikum mit 28:24 (12:12) durch. Die beiden Rückspiele sind für den 4. Oktober angesetzt.

Bereits direkt qualifiziert für die Gruppenphase sind die Füchse Berlin und der ukrainische Meister Motor Saporischschja, der aktuell am Spielbetrieb der 2. Bundesliga teilnimmt. Die Gruppenphase beginnt mit vier Sechsergruppen am 25. Oktober, das Finalturnier findet am 27./28. Mai 2023 statt.

