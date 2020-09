"Der THW und Flensburg sind die großen Favoriten", sagte Gislason im Interview mit dem SID vor dem ersten Spieltag am Donnerstag.

Allerdings liegen laut Gislason einige Teams in Lauerstellung. "Vier Mannschaften sind dicht dahinter und haben auch Meisterschaftschancen. Das sind die Rhein-Neckar Löwen, die einen sehr großen und breiten Kader haben. Das sind die Berliner, die auch sehr gut in ihren Kader investiert haben. Das ist Melsungen, das einen etwas besseren Kader und einen neuen Trainer hat. Und Magdeburg hat auch Chancen", sagte der ehemalige Kieler Meistercoach: "Zwei, drei Verletzungen in jeder dieser Mannschaften können das Ganze ziemlich durcheinanderwirbeln."