Damit startete die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Montag mit 20 Spielern in die Lehrgangswoche. Am Donnerstag (16.15 Uhr) trifft das deutsche Team zum Auftakt der EM-Qualifikation in Düsseldorf auf Bosnien-Herzegowina, am Sonntag (15.15 Uhr) geht es in Tallinn gegen Estland. Beide Partien werden live vom ZDF übertragen, es sind die ersten Länderspiele für Gislason als DHB-Coach.