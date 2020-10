Die Universitätsmedizin Halle (Saale) veröffentlichte am Donnerstag die Ergebnisse des Forschungsprojekts "RESTART-19", das im Rahmen eines Konzerts am 22. August mit Sänger Tim Bendzko in Leipzig durchgeführt wurde. In diesem wurden von den rund 1400 freiwilligen Teilnehmern zahlreiche Daten erhoben.