Der 26-jährige Schwede kommt vom dänischen Spitzenreiter GOG Handbold zum TVB und erhält einen Dreijahresvertrag.

"Oscar kann sowohl im Angriff am Kreis als auch in der Abwehr im Mittelblock agieren. Er ist ein kompletter Spieler mit Erfahrung bei einem der besten europäischen Klubs", sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. Bergendahl (1,92 m) feierte 2020 sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft und gewann im Januar WM-Silber.

Ad

Handball Handball-Boss Bohmann zur Impfpflicht: "Mordsbrett zu bohren" VOR 2 STUNDEN

Handball Champions League: THW Kiel gewinnt Topspiel gegen Aalborg VOR 14 STUNDEN