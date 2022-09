Nach dem Double mit Meisterschaft und Pokal sicherte sich das Team von Trainer Markus Gaugisch auch den Supercup mit einem 38:26 (20:16) beim Pokalfinalisten VfL Oldenburg.

Für Bietigheim war es der 54. Pflichtspielsieg in Serie, in der vergangenen Saison hatte die SG auch in der European League triumphiert. Nach 2017, 2019 und 2021 gewann Bietigheim zum vierten Mal den Supercup. In der Bundesliga trifft der Top-Favorit zum Auftakt am Mittwoch (19.00 Uhr) auswärts auf BSV Sachsen Zwickau.

