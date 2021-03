Publiziert 12/03/2021 Am 11:49 GMT

In einer Videobotschaft richteten verdiente Athleten aufmunternde Worte an die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason, die am Freitag (15.15 Uhr/ARD) im ersten Spiel auf Vizeweltmeister Schweden trifft.

"Ich bin ein großer Fan von euch. Ihr habt immer eine mega Einstellung, es macht einfach Spaß, euch zuzuschauen", sagte Tischtennis-Idol und Rio-Fahnenträger Timo Boll in dem Video, "habt einfach Freude dabei, dann packt ihr das." Ringer-Weltmeister Frank Stäbler meinte: "Haut rein, kämpft bis zum Schluss, und wir sehen uns in Tokio." Schwimmerin Sarah Köhler funkte aus dem Trainingslager in Spanien: "Ihr rockt das!"

Weitere Botschaften kamen von Thomas Röhler (Speerwurf), Hannes Ocik (Rudern), Lisa Unruh und Team (Bogenschießen), Dominic Ressel (Judo), Sarah Voss (Turnen), Niklas Kaul (Zehnkampf), Oliver Zeidler (Rudern), Jasmin Jüttner (Karate), Florian Wellbrock (Schwimmen), Niko Kappel (Kugelstoßen), Andreas Toba (Turnen), Marcel Nguyen (Turnen), Emma Hinze (Bahnrad), Kanu-Vierer, Aline Rotter-Focken (Ringen), Hannes Aigner (Kanu-Slalom) und Karla Borger/Julia Sude (Beachvolleyball).

Handball Überraschung vor Quali-Auftakt: Gislason verzichtet auf Wolff VOR EINER STUNDE

Handball Olympia-Qualifikation: Gislason verzichtet zunächst auf Wolff VOR 2 STUNDEN