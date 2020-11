Zum einen hält er es unter den jetzigen Umständen für eine "epidemiologisch sinnvolle Entscheidung, zum anderen würden wir wertvolle Zeit gewinnen. Zeit für nachzuholende Spiele, aber auch Zeit zur Regeneration für Spieler, die über Monate im Drei-Tages-Rhythmus spielen", so Schmäschke: "Aber die Entscheidung treffen weder die Klubs noch die nationalen Verbände, sondern allein die IHF. Auch muss man bedenken, dass es hierzu unterschiedliche Meinungen in den europäischen und internationalen Verbänden gibt."

Für die Durchführung von Liga und Europapokal brauche es in den kommenden Wochen und Monaten "den Mut aller Beteiligten und ein extrem hohes Maß an Flexibilität. Wir sollten da zum Beispiel auch über Doppelspieltage am Samstag und Sonntag nachdenken, wie wir sie von Final-Four-Veranstaltungen kennen", so Schmäschke.