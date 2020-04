THW-Geschäftsführer Szilagyi: "Anerkennung für das gesamte Team"

Für Sport-Geschäftsführer Viktor Szilagyi ist der THW Kiel nach dem Saisonabbruch in der Handball-Bundesliga (HBL) aufgrund der Corona-Pandemie verdient deutscher Meister. "Die Mannschaft war dran jetzt und hat es auch verdient. Wir nehmen das als Anerkennung für das gesamte Team, das Team rund um das Team und den gesamten Klub, als Bestätigung für die tolle Arbeit in dieser Saison", sagte...

"Die Mannschaft war dran jetzt und hat es auch verdient. Wir nehmen das als Anerkennung für das gesamte Team, das Team rund um das Team und den gesamten Klub, als Bestätigung für die tolle Arbeit in dieser Saison", sagte Szilagyi im SID-Interview.

Groß gefeiert wird die 21. Meisterschaft des Rekordchampions aber nicht. "Wir haben für heute kurzfristig eine Videokonferenz einberufen, wo alle Spieler und der komplette Staff zusammen sein werden. Die Hoffnung ist da, irgendwann in einem größeren Rahmen zu feiern. Aber ganz ehrlich, nach einer richtigen Feier ist keinem zumute", sagte Szilagyi und fügte an: "Die Erinnerungen, alles, was wir in dieser Saison geleistet haben, kann uns keiner nehmen. Wir können alle stolz sein."

Handball Handball: "Abbruch das einzig reelle Szenario" VOR EINER STUNDE

Handball Kein Meister in Handball-Bundesliga der Frauen VOR 4 STUNDEN