"Dieses Spiel hat ihnen gezeigt, dass wir da sind, dass wir bereit sind", sagte THW-Trainer Filip Jicha am Mittwochabend nach dem 32:23 (15:11) im Topspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen in Richtung der Kieler Königsklassen-Gegner.

Der THW kämpft am kommenden Montag (20.30 Uhr/Eurosport und DAZN) in Köln im Champions-League-Halbfinale gegen den ungarischen Vertreter Veszprem HC um das Finalticket. Mögliche Gegner im Rennen um Europas Krone sind am Dienstag die Spitzenklubs FC Barcelona oder Paris St. Germain.