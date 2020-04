THW Kiel schmückt Rathausbalkon in Vereinsfahnen

Balkon in Vereinsfarben: Kiel feiert Meistertitel

Der deutsche Handball-Meister THW Kiel hat sich trotz der Einschränkungen während der Coronakrise auch bei seinem 21. Titelgewinn ein kleines Stück Normalität bewahrt. Wie bei den vorherigen Triumphen wurden auf dem Balkon des Kieler Rathauses die Vereinsfahnen des THW gehisst. Anders als bei den vorherigen Erfolgen wird die Mannschaft wegen der Pandemie allerdings nicht den Rathausbalkon...

"Zumindest wehen unsere Fahnen über dem berühmten Balkon im Kieler Rathaus", schrieb der Verein bei Instagram unter das entsprechende Foto: "Hoffentlich kommen wir nächstes Jahr wieder, um eine große Party mit unseren Fans zu feiern."

Kiel war am Dienstag nach dem Abbruch der Bundesliga zum ersten deutschen Corona-Meister erklärt worden. An eine normale Feier war natürlich nicht zu denken. Die Spieler stießen lediglich kurz bei einer Videokonferenz an.

