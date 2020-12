"Ich kam gerade in die Kabine und habe eine Mannschaft gesehen, die noch nicht satt ist", berichtete der angriffslustige THW-Coach im Anschluss an das 36:35 (29:29, 18:13) nach Verlängerung gegen das ungarische Topteam Veszprem HC.

Im Endspiel am Dienstagabend (20.30 Uhr/DAZN und Eurosport) will der deutsche Rekordmeister zum vierten Mal den europäischen Handball-Thron besteigen. Im Finale der Champions League wartet in der Kölner Arena allerdings kein geringerer als der Rekordsieger FC Barcelona. Jenes Team, das in der Königsklasse eine 22 Spiele andauernde Siegesserie vorzuweisen hat.