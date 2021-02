Die Norddeutschen mussten sich nach sechs Erfolgen nacheinander in eigener Halle mit einem 27:27 (14:12) gegen den TBV Lemgo Lippe begnügen.

Hinter Flensburg (30:4 Zähler), das seine zweite Saisonniederlage erst in der Schlussminute verhindern konnte, rückten die Rhein-Neckar Löwen (25:9) nach ihrem klaren 29:23 (18:11)-Erfolg im Topspiel bei den Füchsen Berlin am Hauptstadt-Team (23:11) vorbei auf den zweiten Rang vor. Berlin fiel auch noch hinter Titelverteidiger THW Kiel (23:3) zurück, der in seinem ersten Spiel nach 14-tägiger Quarantäne mit 24:24 (11:14) gegen den SC Magdeburg jedoch auch nicht über ein Remis hinauskam.