Wie die Nordhessen am Freitag mitteilten, waren sämtliche Ergebnisse einer weiteren Coronatestreihe negativ. Das Team von Trainer Gudmundur Gudmundsson reist entsprechend am Samstag vom Frankfurter Flughafen aus ins dänische Billund, am Sonntag (18.30 Uhr) steht die Partie der ersten Qualifikationsrunde bei Bjerringbro-Silkeborg an.