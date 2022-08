Handball-Bundesliga auf Unterstützung aus der Heimat freuen. Zusammen mit der HBL verkündete der nationale Serienmeister am Dienstag via Instagram, dass ukrainische Fans kostenlose Tickets für das Saison-Eröffnungsspiel gegen Bayer Dormagen und den anschließenden Supercup zwischen dem deutschen Meister SC Magdeburg und Pokalsieger THW Kiel ordern können.

"Die HBL lädt alle Ukrainer*innen zur Saisoneröffnung ein", schrieb die 2. Liga am Dienstag bei Instagram. Zum Liga-Auftakt trifft Saporoschje am 31. August um 16.15 Uhr im PSD Bank Dome in Düsseldorf auf Dormagen. Ab 19.00 Uhr spielen Magdeburg und Kiel dort den Supercup aus. Die Tickets sind für beide Spiele gültig.

Der ukrainische Handball-Meister komplettiert als 20. Team die 2. HBL, die heimische Liga in der Ukraine ruht derzeit aufgrund des russischen Angriffskriegs. Die folgenden Heimspiele wird Saporoschje, das seit 2013 stets den nationalen Meistertitel gewann, im Castello in Düsseldorf austragen.

