Der Rekordmeister kam am 6. Spieltag bei den bis dato ebenfalls verlustpunktfreien Füchsen Berlin nicht über ein 28:28 (14:14) hinaus. Sander Sagosen vergab die Chance auf den Kieler Sieg, nachdem Hans Lindberg in einer spannenden Schlussphase zum verdienten Ausgleich für die Gastgeber getroffen hatte.

Füchse-Torwart Dejan Milosavljev war mit 17 Paraden der Matchwinner, er hielt auch den letzten Versuch des Norwegers Sagosen. Bester Werfer beim THW war Rekordtorschütze Niclas Ekberg mit sieben Treffern, für Berlin war Lasse Andersson vor 3650 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle fünfmal erfolgreich.

Die einzige Mannschaft ohne Punktverlust in der Bundesliga ist damit der SC Magdeburg, der am Samstag die Klub-WM in Saudi-Arabien gewonnen hatte. Für den Tabellenführer stehen nach der Rückkehr in die Heimat wegweisende Wochen auf dem Spielplan. Zunächst trifft die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert auf Vizemeister SG Flensburg-Handewitt (17. November), danach geht es zum THW Kiel (24. November).

