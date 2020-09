Titelverteidiger Dänemark hat in der Gruppe D mit Argentinien, Bahrain und der Demokratischen Republik Kongo ebenfalls leichtes Spiel. WM-Finalist Norwegen mit Kiels Superstar Sander Sagosen kriegt es dagegen in Gruppe E unter anderem mit Ex-Weltmeister Frankreich zu tun, der bei der EM 2020 bereits nach der Vorrunde die Heimreise antreten musste und auf Wiedergutmachung aus ist.

Europameister Spanien trifft in der Gruppe B auf Tunesien, Brasilien und Polen, EM-Finalist Kroatien muss sich in Gruppe C mit Katar, Japan und Angola messen. Pikant ist die Zusammensetzung der Gruppe H mit Russland und Belarus.

Gespielt wird das Mammutturnier vom 14. bis 31. Januar in vier ägyptischen Städten, die Gruppen werden in den kommenden Tagen auf die Spielorte verteilt. Die 32 Mannschaften spielen in acht Gruppen, die jeweils Gruppenvierten scheiden nach der Vorrunde aus. Anschließend geht es in vier Sechsergruppen weiter, die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale.