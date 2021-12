Februar ab 18.00 Uhr live bei Sky übertragen. Am selben Tag kommt es in einer weiteren Viertelfinalpartie zu einer Neuauflage des diesjährigen Endspiels zwischen dem amtierenden Pokalsieger TBV Lemgo Lippe und der MT Melsungen (16.00).

Die beiden weiteren Teilnehmer am Final4, das am 23./24. April letztmals in Hamburg stattfindet, ermitteln Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg und GWD Minden (6. Februar/16.00) sowie Zweitligist VfL Gummersbach und der HC Erlangen (5. Februar/18.00).

Am 15./16. April 2023 ist die Kölner Lanxess Arena erstmals Gastgeber des Final4. Der Vertrag läuft zunächst bis 2027.

