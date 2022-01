Wie der französische Verband mitteilte, wurde Kapitän Valentin Porte bereits am Donnerstag positiv auf das Virus getestet und befindet sich in Isolation.

Auswirkungen auf das Spiel gegen die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in Wetzlar hat die Infektion bislang nicht. Der DHB befindet sich bezüglich weiterer Testungen im Austausch mit dem französischen Verband.

Ad

Handball Handballer zunächst ohne verletzten Kohlbacher zur EM VOR 5 STUNDEN

Nach dem Härtetest gegen den Rekordweltmeister reist das deutsche Team am Mittwoch in den Vorrundenspielort Bratislava. Dort bekommt es Deutschland in der ersten Turnierphase der EM (13. bis 30. Januar) mit Belarus (14. Januar), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar) zu tun.

Handball Vorletzter EM-Test: Handballer besiegen die Schweiz VOR 16 STUNDEN