Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte die Schweiz mit 30:26 (15:14) und nahm eine Woche vor ihrem EM-Auftaktspiel Schwung auf für das bevorstehende Turnier in der Slowakei und in Ungarn.

Bester Torschütze der DHB-Auswahl gegen den WM-16. am Freitag in Mannheim war Linksaußen Marcell Schiller mit sieben Treffern. In der EM-Generalprobe trifft das deutsche Team am Sonntag (19.05 Uhr/Sport1) auf den Olympiasieger Frankreich, bevor es am Mittwoch in den Vorrundenspielort nach Bratislava reist.

Bei der EM, wo die deutschen Spiele von ARD und ZDF live übertragen werden, trifft die deutsche Mannschaft in der slowakischen Hauptstadt zunächst auf Belarus (14. Januar), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar). Die ersten zwei Mannschaften qualifizieren sich für die Hauptrunde, die ebenfalls in Bratislava stattfindet.

