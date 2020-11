November und bei der HBW Balingen-Weilstetten zwei Tage darauf verschoben. Dies teilte die HBL via Twitter mit.

Wie die Leipziger am Dienstagabend bekannt gaben, sind im Kreis der Mannschaft, die sich seit Freitag in Quarantäne befindet, weitere positive Befunde aufgetreten. Insgesamt sind derzeit neun Profis infiziert. Alle betroffenen Spieler seien wohlauf und zeigten "lediglich leichte Symptome". Die Tests bei sämtlichen Angestellten der SC DHfK Handball Verwaltung GmbH fielen negativ aus.

Vor dem Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart (24:30) war Chefcoach Andre Haber positiv getestet worden. Alle weiteren Testergebnisse fielen negativ aus, sodass die Partie am vergangenen Donnerstag stattfinden konnte. Eine weitere Testreihe im Anschluss an die Partie ergab allerdings weitere positive Ergebnisse und sorgte für den Rückzug der Mannschaft in häusliche Quarantäne.