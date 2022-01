Wie ein Sprecher des Deutschen Handballbundes (DHB) am Tag vor dem ersten Hauptrundenspiel bei der Europameisterschaft gegen Titelverteidiger Spanien bekannt gab, seien am Mittwoch "leider weitere Fälle aufgetreten". Der Verband werde sich "zu einem späteren Zeitpunkt umfassend äußern".

Wie zunächst Sky berichtete, sind die Tests von Rückraumspieler Christoph Steinert, mit 17 Treffern der bisher erfolgreichste deutsche Werfer im Turnier, sowie von Djibril M?Bengue und Sebastian Heymann positiv ausgefallen. Dies deckt sich mit SID-Informationen. Damit steigt die Zahl der aktiven Fälle in der deutschen Mannschaft auf zwölf.

Ad

Handball Medien: Löwen vor sofortiger Verpflichtung von Vranjes und Birlehm VOR 36 MINUTEN

Am sogenannten "freiwilligen Training" in Bratislava am Nachmittag hatten nur zwölf Spieler teilgenommen. Neben dem genannten Trio fehlte auch der am Montagabend erst nachnominierte Kieler Rune Dahmke.

Handball Sportwetten: DHB-Team gegen Spanien klarer Außenseiter VOR 3 STUNDEN