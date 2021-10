Die Begegnung in der Uni-Halle Wuppertal war beim Stand von 21:19 für die Gäste in der 51. Minute wegen der notärztlichen Behandlung eines Zuschauers auf der Tribüne zunächst für mehrere Minuten unterbrochen worden. In der Folge einigten sich beide Mannschaften, das Spiel nicht mehr fortzusetzen.

