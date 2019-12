Wetzlar verpflichtet Norweger Fredriksen

Wie die Hessen am Montag mitteilten, kommt der 22 Jahre alte Spielmacher vom norwegischen Meister und Champions-League-Teilnehmer Elverum Handball und erhält in Wetzlar einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. Im Januar 2019 hatte Fredriksen mit Norwegen bei der WM in Dänemark und Deutschland Silber geholt.